Opération Lion Levant : les forces aériennes israéliennes poursuivent leurs attaques sur l’Iran et détruisent l’aéroport de Tabriz

Les médias iraniens ont informé ce matin que l’armée israélienne a poursuivi ses frappes contre l’Iran, dans le cadre de l’opération « Lion Levant » lancé hier soir par Israël contre la République islamique.

Les médias iraniens ont décrit une série de nouvelles explosions autour de la base militaire de Shahid Fakouri et de l’aéroport international de Tabriz, avec des dégâts supplémentaires signalés le long des lignes de chemin de fer voisines desservant l’aéroport. Cet aéroport stratégique pour la République islamique, qui contenait des avions de combat iraniens, notamment des MIG-29 et des F-5, a été complètement détruit.

Par ailleurs, la télévision d’État iranienne a également affirmé qu’une nouvelle attaque contre le site d’enrichissement d’uranium de Natanz, dans le centre de l’Iran.

Hier soir, Israël a lancé une opération décisive et sans précédent contre la République islamique iranienne, nommé « Lion Levant ». Au cours de cette opération, plus de 200 avions de combat de l’armée de l’air ont attaqué, sous guidage de renseignements précis de la division du renseignement militaire, plus de 100 cibles à travers l’Iran, incluant les cachettes de hauts responsables de la hiérarchie militaire iranienne.

Les attaques israéliennes ont permis d’éliminer une large partie de l’État-major de la République islamique, des scientifiques nucléaires de premier plan, mais aussi toute la chaine de commandement de l’armée de l’air du régime iranien. Les frappes ont notamment visé le commandant des Gardiens de la révolution islamique Hossein Salami et le chef d’état-major des forces armées iraniennes, le général Mohammad Bagheri.

Selon les informations des médias israéliens qui se base sur les dires de responsables israéliens de la Défense, Tsahal aurait grandement endommagé, voire détruit le site nucléaire iranien de Natanz.

Le Mossad a aussi joué un grand rôle dans la réussite totale de cette opération : les agents israéliens ont établi une base de drones explosifs infiltrés au cœur de l’Iran bien avant l’attaque israélienne. Les drones explosifs ont été activés et lancés contre les rampes de lancement de missiles sol-sol qui devaient être tirés vers Israël, situées dans la base d’Esfajabad près de Téhéran.

Bien que cette opération n’ait pas eu le soutien des États-Unis, un responsable israélien a affirmé au Washington Post qu’il y a « une coordination totale » entre les deux pays.

« Nous avons présenté à l’administration américaine des preuves de la percée de l’Iran vers la bombe nucléaire. Il y a eu une coordination totale et complète avec les américains« , a indiqué le responsable israélien.

Par ailleurs, Donald Trump va réunir aujourd’hui son conseil de sécurité nationale à la Maison-Blanche. Le président américain vient également de publier un post sur réseau social Truth, exhortant l’Iran a accepté un accord nucléaire « avant qu’il ne soit trop tard ».

« J’ai donné à l’Iran de nombreuses occasions de conclure un accord. Je leur ai dit, dans les termes les plus forts possibles : « Faites-le », mais peu importe à quel point ils ont essayé, peu importe à quel point ils étaient proches du but, ils n’ont tout simplement pas réussi à conclure l’affaire. Je leur ai dit que ce serait bien pire que ce qu’ils savaient, attendaient ou qu’on leur avait dit, que les États-Unis produisent de loin le meilleur et le plus meurtrier équipement militaire au monde, et qu’Israël en possède beaucoup, et en aura beaucoup plus – et qu’ils savent comment l’utiliser. Les extrémistes iraniens ont parlé avec audace, mais ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Maintenant, ils sont tous morts, et ça ne va faire qu’empirer ! Il y a déjà eu beaucoup de morts et de destructions, mais il est encore temps de mettre fin à ce massacre, les prochaines attaques étant déjà prévues et s’annoncent encore plus brutales. L’Iran doit conclure un accord, avant qu’il ne reste plus rien, et préserver ce qui était autrefois l’empire iranien. Plus de mort, plus de destruction, faites-le, avant qu’il ne soit trop tard. Que Dieu vous bénisse tous !« , a affirmé Donald Trump.

Cette attaque israélienne intervient dans un contexte extrêmement tendu lié aux difficultés des négociations entre les États-Unis et l’Iran pour un accord nucléaire et au moment où le Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), composé de 35 pays, a adopté une résolution déclarant officiellement que l’Iran viole ses obligations de non-prolifération nucléaire.

Eliran COHEN pour Israel Actualités