Opération Mur de fer : les forces de Tsahal éliminent les terroristes qui ont tué le soldat israélien Liam Hazi à Jénine

L’armée israélienne a annoncé ce matin, dans un communiqué, que dans le cadre de l’opération « Mur de fer » à Jénine, en Judée-Samarie, les combattants de Tsahal ont éliminé hier les terroristes qui ont tué,plus tôt dans la même journée, le sergent-chef de la brigade Kfir, Liam Hazi.

Hier, des soldats du bataillon de reconnaissance « Haruv » de la brigade Kfir, qui effectuaient des recherches dans la zone de Jénine, ont affronté deux terroristes qui s’étaient retranchés dans une structure. Liam Hazi a été tué et cinq soldats ont été blessés durant l’affrontement.

Quelques heures plus tard, les troupes de Tsahal ont encerclé le bâtiment dans lequel les terroristes étaient retranchés et les ont tués.

Le sergent-chef Liam Hazi, âgé de 20 ans, a servi dans le bataillon de reconnaissance « Haruv » de la brigade Kfir.

L’opération « Mur de fer » lancé la semaine dernière par Tsahal et le Shin Beth à Jénine, vise à « maintenir la liberté d’action de Tsahal en Judée-Samarie, détruire et neutraliser les infrastructures terroristes et les ‘bombes à retardement’ «.

Cette nouvelle opération militaire de Tsahal en Judée-Samarie, intervient après que l’Autorité palestinienne ait lancé, en décembre 2024, à Jénine l’opération « Défense de la patrie », suite à la saisie, le 5 décembre par le Hamas et le Jihad islamique palestinien d’un véhicule de l’AP, et dans un contexte de craintes que des terroristes de la ville palestinienne puissent tenter un coup d’État inspiré par la chute rapide du régime de Bachar al-Assad en Syrie.

Hier, Israël Katz, le ministre israélien de la Défense, a déclaré que l’armée israélienne resterait dans la ville même après la fin de l’opération Mur de fer.

Eliran COHEN pour Israel Actualités