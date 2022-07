Opération Shover Galim : 13 personnes arrêtées dans toute la Judée-Samarie

Les forces de Tsahal, du Shin Beth et de la police des frontières ont arrêté 13 personnes recherchées dans toute la Judée-Samarie.

Ils ont opéré dans plusieurs centres de division de la Judée Samarie pour arrêter des personnes soupçonnées d’activités terroristes, notamment dans les villages de Dahariya, Rashida, Isakka et dans la ville de Shrem.

Les combattants de Tsahal ont arrêté deux personnes soupçonnées d’activités terroristes dans la ville de Ramallah.

Des suspects ont jeté des pierres et ont lancé des cocktails Molotov sur les forces israéliennes qui opéré dans la ville de Beituniya pour arrêter une personne soupçonnée d’activités terroristes.

Les forces de la police des frontières et de la Sayeret Golani ont arrêté deux personnes soupçonnées d’activités terroristes dans la ville de Jénine. Au cours de cette opération, des explosifs ont été lancés sur les forces israéliennes et des coups de feu ont été détecté dans la région.

Les forces israéliennes ont arrêté un homme soupçonné d’activité terroriste et ont confisqué deux pistolets et d’autres armes dans les villages de Shivika et Tzur.

Les combattants israéliens ont arrêté trois personnes soupçonnées d’activités terroristes dans les villages d’Abu Najim, de Khirbet Safa et dans le camp de réfugiés d’Al Arub.

Les forces ont arrêté trois personnes soupçonnées d’activités terroristes et ont confisqué des armes et des explosifs dans le village de Beit Sira. Ils ont aussi saisi des armes et des explosifs dans le village de Beit Arush.

Les 13 personnes arrêtées et les armes confisquées ont été transférées pour complément d’enquête par les forces de sécurité.

Il n’y a eu aucune victime parmi les forces israéliennes.

Eliran COHEN