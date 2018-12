Rapport de Tsahal en arabe par Adrih’ai Aderï

« Nous ne savons pas ce qui se passe sous vos maisons, nous vous recommandons donc de quitter les lieux. »

Des pièges posés par le Hezbollah ont été placés sous vos maisons de Kfar Kila et un certain nombre de tunnels offensifs s’étendant jusqu’à Israël, transformant cette zone en un grand baril de poudre. Nous sommes déterminés à déjouer et à neutraliser ces tunnels. Nous ne savons pas quelles seront les répercussions de ces actions sur les maisons concernées du côté libanais. Le moment n’est-il pas venu où vous poser une question claire? Vous sentez-vous en sécurité et savez-vous que vos maisons sont situées au-dessus de conteneurs à poudre à canon? Nous vous recommandons d’envisager sérieusement la possibilité de quitter temporairement les maisons concernées pour votre sécurité. # Bouclier du Nord