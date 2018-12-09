Rapport de Tsahal en arabe par Adrih’ai Aderï « Nous ne savons pas ce qui se passe sous vos maisons, nous vous recommandons donc de quitter les lieux. »

Rapport de Tsahal en arabe par Adrih’ai Aderï

Des pièges posés par le Hezbollah ont été placés sous vos maisons de Kfar Kila et un certain nombre de tunnels offensifs s’étendant jusqu’à Israël, transformant cette zone en un grand baril de poudre. Nous sommes déterminés à déjouer et à neutraliser ces tunnels. Nous ne savons pas quelles seront les répercussions de ces actions sur les maisons concernées du côté libanais. Le moment n’est-il pas venu où vous poser une question claire? Vous sentez-vous en sécurité et savez-vous que vos maisons sont situées au-dessus de conteneurs à poudre à canon? Nous vous recommandons d’envisager sérieusement la possibilité de quitter temporairement les maisons concernées pour votre sécurité. # Bouclier du Nord

*דובר צה »ל לשפה הערבית אביחי אדרעי במסר לתושבי כפר קילא- אנחנו לא יודעים מה קורה מתחת לבתים שלכם , לכן אנחנו ממליצים לכם לעזוב את האזור « *

حزب لله أقام تحت البيوت في #كفركلا و #رامية أنفاقًا هجومية ممتدة الى داخل #اسرائيل بشكل يحول هذه المنطقة الى حاوية بارود كبيرة. نحن مصممون على احباط هذه الأنفاق وتحييدها ولا نعلم ماذا ستكون تداعيات هذه الأعمال على البيوت المعنية في الجانب اللبناني. ألم يأتي الوقت الذي تطالبون فيه #حزب_الله باجابات صريحة؟ هل تشعرون بالأمان وأنتم تعلمون أن بيوتكم تقع فوق #حاوية_بارود؟ ننصحكم بالتفكير بالجدية امكانية مغادرة المنازل المعنية بشكل مؤقت حفاظًا على سلامتكم. #درع_الشمال

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