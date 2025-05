Saint-Mandé : une provocation pro-palestinienne tourne à l’affrontement avec des jeunes juifs

Lundi soir, une altercation a éclaté à Saint-Mandé (Val-de-Marne), devant le 84 avenue du Général-de-Gaulle, entre un homme de 29 ans, habitant de Villejuif, arborant des symboles pro-palestiniens, et quatre mineurs de confession juive.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’homme, muni d’un drapeau palestinien, d’un bonnet aux couleurs associées à cette cause, et d’une caméra GoPro, aurait été perçu comme provocateur alors qu’il circulait dans une commune connue pour sa forte population juive. Les quatre adolescents, originaires de Paris, Créteil et Chennevières, seraient allés à sa rencontre. Une bousculade aurait dégénéré en bagarre.

Alertée en direct par les caméras de vidéoprotection, la police municipale est rapidement intervenue, limitant les conséquences physiques. Tous les participants ont été interpellés puis relâchés, les parents des mineurs les ayant récupérés. L’homme majeur a été placé en garde à vue. Chacune des parties a décidé de porter plainte pour violences réciproques.

Le maire de Saint-Mandé, Julien Weil (LR), a déploré une situation tendue mais sans gravité majeure, soulignant que les quatre adolescents sont déjà connus de la police municipale pour des comportements problématiques. Il pointe du doigt autant la provocation de l’adulte que la réaction violente des jeunes, tout en saluant l’efficacité de la vidéoprotection dans la gestion rapide de l’incident.

Ce fait divers intervient dans un climat déjà tendu localement, avec la recrudescence de tags « Free Palestine » et des rassemblements jugés problématiques à proximité de lieux sensibles.

Israel Actualités