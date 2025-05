Les Frères musulmans : exclus du monde arabe, influents en Europe ?

Dernièrement, le Royaume de Jordanie a officiellement inscrit la confrérie sur sa liste des groupes terroristes, rejoignant ainsi une position déjà prise par l’Égypte, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et d’autres nations arabes. Dans ces pays, les Frères musulmans sont perçus non seulement comme une menace sécuritaire, mais aussi comme une idéologie subversive incompatible avec la stabilité de l’État et l’ordre public.

Face à ce rejet massif dans leur propre aire culturelle, les Frères musulmans ont progressivement déplacé leur stratégie vers l’Europe. Faute de pouvoir continuer à agir librement dans les pays arabes, ils ont choisi de concentrer leur activité sur des États occidentaux, notamment la Belgique, la Grande-Bretagne et la France.

Leur méthode repose sur l’entrisme : une volonté de s’implanter au sein des institutions démocratiques, des associations, des structures communautaires et parfois même des partis politiques, avec pour objectif de diffuser leur idéologie islamiste sous couvert de respectabilité.

Il devient urgent pour les autorités françaises et européennes de regarder cette réalité en face. Pourquoi tolérer sur notre sol un mouvement massivement banni par ceux-là mêmes qui le connaissent le mieux ? Pourquoi permettre à des idéologies rejetées par les sociétés arabes de prospérer dans les banlieues françaises ou dans les sphères éducatives, sociales et politiques ?

La question n’est plus de savoir si les Frères musulmans représentent une menace, mais quand nous aurons le courage politique d’y répondre clairement……

Selon un dernier sondage, la question de l’interdiction des Frères Musulmans en France ne laisse guère de place au doute : 82 % des Français se déclarent favorables à une interdiction, un résultat sans équivoque qui traduit une nette position de l’opinion publique sur le sujet.

Alain SAYADA