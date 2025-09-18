Tribune Alain SAYADA : À Épinay, la mémoire d’Ilan Halimi se dresse plus forte que la haine

Ils ont voulu couper un arbre, symbole de mémoire et de paix. Ils pensaient tronçonner un olivier, mais en réalité, c’est toute une communauté, tout un pays, qu’ils ont tenté d’atteindre.

Dans la nuit du 13 au 14 août, l’olivier planté en 2011 à Épinay-sur-Seine en hommage à Ilan Halimi, martyrisé et assassiné en 2006 parce qu’il était juif, a été sauvagement détruit. Cet acte lâche et haineux ne fut pas seulement un vandalisme : il était une attaque contre la mémoire, contre la fraternité, contre l’idée même que la paix puisse prendre racine sur notre sol.

Mais la réponse fut immédiate, digne et déterminée. Cet après-midi, à l’invitation du maire Hervé Chevreau, cinq nouveaux oliviers ont été plantés. Cinq arbres, en mémoire d’un seul, comme un symbole éclatant : face à la barbarie, notre résistance est multipliée. Face à la haine, notre mémoire se renforce.

Des personnalités, des représentants religieux Catholique, Protestant et l’imam Hassen Chalghoumi – des responsables associatifs, le préfet de Seine-Saint-Denis, mais aussi des enfants de l’école juive d’Épinay qui ont lu des messages de paix, étaient présents. Leur voix claire, conclue par une chanson en hommage à Ilan, a transcendé le moment : la jeunesse répond à l’obscurantisme par la lumière et l’espérance.

Oui, ils ont voulu déraciner la mémoire. Mais la mémoire ne se déracine pas. Elle se plante, elle se replante, elle grandit et elle se transmet.

À Épinay, en ce 17 septembre 2025, un message fort a été envoyé par René Taieb Président de l’Union des associations juives de Seine-Saint-Denis :

« Vous avez voulu détruire un olivier, nous en avons replanté cinq. La paix se cultive. Et face à la haine, notre détermination sera toujours plus forte. »

À jamais, Ilan Halimi restera dans nos cœurs. Et à jamais, nous répondrons à la barbarie par la vie, à la haine par la mémoire, à l’obscurité par la lumière.

Mais, ce que nous pouvons regretter, c’est celui du Grand Rabbin de France. Lui qui aurait dû profiter de ce moment pour interpeller les autorités, pour porter haut la voix de toute une communauté meurtrie, est resté transparent. Là où il fallait du courage, mais nous avons pris l’habitude de ces effets de manches pour détourner et soutenir son ami le Président de la république, nous n’avons vu qu’effacement.

Alain SAYADA

Rédacteur en chef – Israël Actualités