Israël en guerre : des responsables israéliens informent les familles des otages qu’ils ne disposent pas d’informations précises sur la localisation des otages à Gaza

Selon les informations de la chaine de télévision israélienne N12, des responsables de la sécurité israélienne ont informé, lors d’une réunion privée, les familles des otages, qu’ils ne disposaient pas d’informations précises sur l’emplacement actuel des otages dans la bande de Gaza.

N12 précise qu’un haut responsable de la défense a déclaré lors de la réunion que l’armée ne pouvait pas confirmer où se trouvaient les otages.

« Nous ignorons où les otages sont détenus. D’après les témoignages de survivants, nous estimons qu’ils se trouvent probablement dans certaines zones. Cependant, nous ne disposons pas d’informations précises. Nous pensons que les otages sont fréquemment déplacés, à la surface et par des tunnels. Certains se trouvent probablement encore à Gaza, notamment dans des zones où Tsahal opère actuellement« , a affirmé le responsable.

La chaine de télévision israélienne rapporte également qu’un membre d’une famille a demandé comment l’armée israélienne comptait éviter de blesser les otages pendant l’opération en cours, sans savoir exactement où ils se trouvaient. Un responsable a répondu que, même si la situation était loin d’être parfaite, Tsahal mettait tout en œuvre pour protéger les otages.

Après la réunion, plusieurs familles ont déclaré à N12 que le message transmis en privé contrastait fortement avec les déclarations publiques des autorités israéliennes. Elles ont indiqué que l’absence de renseignements concrets accroissait le danger pour leurs proches. Les familles ont aussi exprimé leur inquiétude quant à un nouveau transfert des otages, comme cela s’est déjà produit.

Ces informations inquiétantes de N12 interviennent alors que l’armée israélienne a lancé cette semaine l’opération terrestre d’invasion de la ville de Gaza. Cette opération, jugée décisive pour l’establishment israélien, est à très haut risque : la radio publique israélienne KAN a récemment informé que le Hamas a commencé à déplacer certains otages à la surface de la ville de la bande de Gaza pour tenter d’entraver l’invasion des forces de Tsahal dans la ville.

Par ailleurs, hier, un responsable du Hamas a déclaré à la chaîne saoudienne Al-Arabiya, que des otages ont été transférés dans d’autres endroits de la ville en raison des bombardements de Tsahal et que le groupe terroriste palestinien ignore s’ils sont en vie.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 48 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités