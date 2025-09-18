Israël en guerre : un attentat à l’arme à feu provoque la mort de deux soldats israéliens au poste-frontière d’Allenby, le terroriste neutralisé

Un chauffeur de camion d’aide humanitaire jordanien a tué aujourd’hui deux soldats israéliens qui coordonnaient l’aide humanitaire au passage d’Allenby, à la frontière jordanienne.

Le Magen David Adom a informé que les deux soldats étaient âgés de 60 et 20 ans. Le terroriste a lui été éliminé par les forces de sécurité israéliennes.

Selon le déroulé des faits, dès son entrée du côté israélien du poste-frontière, le chauffeur a ouvert le feu avant d’atteindre la zone d’inspection, sortant d’abord de son camion, tirant sur toutes les personnes présentes, puis les poignardant.

L’armée israélienne a décidé, après cet attentat, de suspendre l’entrée de l’aide humanitaire à Gaza depuis la Jordanie jusqu’à ce que toutes les enquêtes sur l’attaque terroriste soient terminées. Les autres voies d’acheminement de l’aide humanitaire vers Gaza continueront comme d’habitude. Les autres voies d’acheminement de l’aide humanitaire vers Gaza continueront comme d’habitude.

En septembre dernier, une fusillade avait fait trois morts au même poste-frontière.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 48 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités