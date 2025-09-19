France : le ministère de l’Intérieur exhorte les préfets à s’opposer à la pose des drapeaux palestiniens sur les mairies françaises le 22 septembre

L’AFP a dévoilé aujourd’hui un télégramme envoyé par le ministère de l’Intérieur à destination des préfets, les exhortant de s’opposer à la pose des drapeaux palestiniens sur des mairies et autres édifices publics français, le lundi 22 septembre, le jour où la France va reconnaitre officiellement, au siège de l’ONU à New-York, l’État de Palestine.

Dans son télégramme, le ministère de l’Intérieur rappel aux préfets que « le principe de neutralité du service public interdit de tels pavoisements ». Le ministère demande également aux préfets à « déférer à la juridiction administrative » la décision des maires qui décideraient de pavoiser aux couleurs palestiniennes leur hôtel de ville.

Par ailleurs, Hugues Moutouh, secrétaire général du ministère de l’Intérieur, a précisé, lors d’une interview à CNEWS, que les « préfets ont pour consigne d’appeler les élus pour leur demander de retirer ces drapeaux des mairie ».

Cette décision du ministère de l’Intérieur intervient après que le premier secrétaire du parti socialiste, Olivier Faure, a proposé, dans un post publié sur son compte X, aux mairies françaises de pavoiser un drapeau palestinien le 22 septembre.

Cette proposition a suscité une vive polémique dans le débat public français ou des personnalités politiques, mais aussi des représentants de la communauté juive, ont accusé Olivier Faure d’être « démago » et « clientéliste ».

Mercredi, lors d’une interview accordée à BFM, le ministre français de l’Intérieur, Bruno Retailleau, avait réagi négativement à cette proposition, exhortant Olivier Faure d’arrêter de semer la division dans la société française en « important le conflit au Proche-Orient » et lui rappelant que « la mairie est une maison commune ».

Suite à cette proposition, la mairie de Nantes a annoncé hier qu’elle posera un drapeau palestinien le 22 septembre.

Eliran COHEN pour Israel Actualités