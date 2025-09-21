« Quand les gouvernements trahissent leurs peuples » par Alain SAYADA

Alors que, ce lundi 22 septembre, dix pays s’apprêtent à reconnaître à l’ONU un État palestinien, il est important de rappeler une évidence : cela ne changera strictement rien à la réalité du Proche-Orient.

Depuis 1948, Israël a toujours su se prémunir contre ses ennemis, et ce malgré les menaces répétées de ses voisins. La souveraineté proclamée des pays alentour n’a jamais empêché Israël de frapper lorsque sa survie était en jeu. Ceux qui rêvent encore de “jeter Israël à la mer” doivent se souvenir que ce slogan, scandé aujourd’hui dans les rues de Paris par certains militants pro-palestiniens, n’a jamais empêché l’État hébreu d’exister ni de se défendre.

Mais il y a une autre vérité qu’il faut dire haut et fort : ce que veulent certains gouvernements n’est pas toujours ce que veulent les peuples. La preuve en Angleterre, où un sondage récent révèle que plus de 68 % des électeurs de certains partis – jusqu’à 92 % – rejettent l’idée d’une reconnaissance d’un État palestinien sans conditions.

Alain SAYADA

Rédacteur en Chef d’Israël Actualités