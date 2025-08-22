TRIBUNE DE

ALAIN SAYADA

Quand des enfants juifs sont humiliés en France,

où est la République et le Président Emmanuel Macron ?

Ce qui s’est produit jeudi à Porté-Puymorens est une honte nationale. Cent cinquante enfants et adolescents israéliens et juifs, âgés de 8 à 16 ans, ont été refoulés à l’entrée d’un parc de loisirs. Non pas pour des raisons de sécurité, non pas pour un problème de réservation, mais parce qu’ils sont juifs, parce qu’ils sont israéliens. Le gérant a osé invoquer ses “convictions personnelles” pour leur fermer la porte au nez.

En 2025, en France, des mineurs de confession Juive peuvent donc être collectivement humiliés au nom d’un antisémitisme assumé. Ce qui rappelle les années les plus sombres de la France Vichyste. Voilà la réalité. Voilà le pays qu’Emmanuel Macron gouverne, Voila ce que ses positions envers l’Etat d’Israel et le refus de participer à la marche contre l’antisémitisme à donné, un pays où “les valeurs républicaines, les valeurs humanistes” se réduisent trop souvent à des discours mettant une cible derrière chaque français juifs, pendant que la haine se répand sur le terrain.

Où est l’État ?

Où est la République ?

Où est ce Président Emmanuel Macron qui aime tant brandir les grands principes devant les caméras internationales, mais qui reste muet comme une carpe quand des enfants juifs sont discriminés ici, en France, sous ses yeux ?

Corine Serfati-Chetrit, du Crif Perpignan, l’a dit : “C’est un danger maintenant, d’être un français juif et israélien sur le sol français.” Et elle a raison. Car c’est désormais la vérité nue : être juif en France, c’est risquer l’insulte, l’agression, l’exclusion, voire l’assassinat, jusqu’à la négation de son humanité.

La justice a placé le gérant en garde à vue et rappelé que la discrimination est passible de trois ans de prison. Mais il faut aller plus loin. Cet homme doit être condamné à une peine exemplaire, car ce n’est pas seulement une affaire locale, c’est une affaire nationale. Ce qui s’est joué dans ce parc de loisirs, c’est l’honneur de la République.

La République doit aller encore plus loi, la justice doit aujourd’hui interdire à ce genre de personnage de gérer une société accueillant du public, aujourd’hui, on interdit les juifs de rentrer dans les parc , demain, nous interdirons à ce que les juifs puissent aller au cinéma, prendre l’avion, prendre le train, aller au restaurant, prendre un café à une terrasse, etc etc.. nous pouvons encore aller très loin…

Monsieur Macron, assez de mots. Il est temps d’agir. Il est temps de dire clairement que la France ne tolérera plus jamais qu’un enfant juif soit humilié, exclu ou menacé sur son sol. Car si vous échouez à le garantir, alors vous aurez trahi le cœur même de la République. Mais Monsieur le Président je doute que vous aillez ce courage, qui vous a tant fait défaut depuis le 7 Octobre

Aujourd’hui, la question est simple : peut-on encore être juif en sécurité en France ? À vous d’y répondre, Monsieur le Président. Pas demain. Pas dans un discours creux. Mais par des actes, ici et maintenant.

Et puis, il y a ce silence assourdissant de nos responsables communautaires. Ah oui, j’avais oublié : ils sont tous en vacances, laissant ces agressions s’empiler jusqu’à leur retour. Parmi ces abonnés absents, citons le président du Consistoire central, Élie Korshia, et le Grand Rabbin de France, plus prompt à se pavaner de gala en gala qu’à interpeller son ami Emmanuel Macron – toujours si empressé à défendre sa réputation, mais jamais le sort des Juifs de France.

Ajoutons à cette triste liste la députée Caroline Yadan et toute cette cohorte d’« idiots utiles » de la communauté, qui n’ouvrent la bouche que sur ordre du Président.

Directeur d’Israel Actualités