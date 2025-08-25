Tribune – « En France, les Juifs ne sont plus en sécurité, ni morts ni vivants » ces propos ne viennent pas de nos responsables communautaires mais de la sœur de Ilan Halimi

Tribune Alain SAYADA– « En France, les Juifs ne sont plus en sécurité, ni morts ni vivants » ces propos ne viennent pas de nos responsables communautaires mais de la sœur de Ilan Halimi

Il y a des vérités que l’on ne peut plus taire. Depuis des mois, l’antisémitisme explose en France. Chaque jour, des Juifs sont insultés, agressés, leurs commerces vandalisés, leurs synagogues dégradées. Et que fait le gouvernement ? Il tergiverse, il banalise, il détourne le regard. Pire : en annonçant la reconnaissance prochaine d’un État palestinien, Emmanuel Macron choisit de souffler sur les braises au lieu de les éteindre.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu l’a dit sans détour : ce choix « alimente le feu antisémite ». Et il n’est pas seul. L’ambassadeur américain en France, Charles Kushner, a lui aussi brisé le silence dans une lettre adressée à l’Élysée. Il dénonce « l’absence d’action suffisante » de la France et rappelle que « l’antisionisme, c’est l’antisémitisme, point ».

Face à cela, où sont nos responsables communautaires ? Où est le président du Consistoire central, Élie Korshia ? Où est le Grand Rabbin de France, trop occupé à parader de gala en gala ? Où est la députée Caroline Yadan, et tous ces « idiots utiles » qui parlent quand Macron leur dicte leurs mots, mais se taisent quand des enfants juifs sont refoulés d’un parc en plein été ? Leur silence assourdissant résonne comme une trahison.

Et pendant ce temps, les symboles mêmes de notre mémoire sont profanés. À Épinay-sur-Seine, l’olivier planté à la mémoire d’Ilan Halimi a été abattu. Comme si, dix-neuf ans après son martyre, il fallait encore frapper sa famille. Comme si aucune leçon n’avait été tirée.

Sa sœur, Anne-Laure Abitbol, l’a dit ce lundi matin au micro de RTL :

« En France, on n’est plus en sécurité quand on est mort et on n’est plus en sécurité quand on est vivants. »

Ces mots devraient résonner comme un coup de tonnerre à l’Élysée.

Et elle ajoute :

« En reconnaissant un État de Palestine, Emmanuel Macron alimente l’antisémitisme et ne fait rien contre les actes antisémites en France. »

Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron, Messieurs les Ministres Marconiste du Gouvernement, Monsieur le Président du Consistoire Central de France, Élie Korshia, ou encore le Grand Rabbin de France, Haim Korsia, nous espérons que vous avez passé d’excellentes vacances. Cependant, alors que des Français juifs sont victimes d’agressions et d’humiliations, il semble que vous préfériez détourner le regard et poursuivre votre chemin. Sachez que les Juifs de France n’attendent pas vos discours, vos cérémonies ou vos commémorations pour survivre. Ils attendent des actes, pas demain ni après-demain, mais dès aujourd’hui.

Tout est dit. Tout est résumé.

Alain SAYADA

Rédacteur en Chef d’Israël Actualités