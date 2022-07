Nous, au Likoud, n’intervenons pas dans la façon dont la gauche divise ses votes.

Le parti de Gideon et Gantz ne fait qu’aiguiser la question lors des prochaines élections – le gouvernement de gauche de Yair Lapid avec les Frères musulmans et la liste commune réapparaîtra-t-il ou voterez vous pour le Likoud sous ma direction et ensemble nous formerons un groupe fort et stable, un gouvernement national qui restaurera la sécurité et l’espoir pour tous les citoyens israéliens ?