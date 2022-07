Yair Lapid négocierait un accord avec le Hamas avant les élections

S’appuyant sur des sources égyptiennes autorisées, le journal al-Arabi al-Jadid a fait état hier d’un « revirement » dans les pourparlers entre Israël et le Hamas sur un accord d’échange après une période d’impasse prolongée.

Des pourparlers qualifiés de « sérieux » entre Israël et le Hamas ont récemment été négociés par l’Égypte dans le but de promouvoir un accord d’échange qui ramènerait les blessés et les personnes disparues de Tsahal en échange de la libération des prisonniers palestiniens.

Dans ce contexte, des négociations ont eu lieu entre des membres supérieurs de l’establishment de la défense israélienne et des officiers supérieurs du mécanisme du renseignement général égyptien assurant la médiation entre Israël et le Hamas concernant l’accord d’échange.

Des sources égyptiennes ont déclaré que le Premier ministre israélien Yair Lapid souhaitait conclure un accord d’échange avec le Hamas avant les élections afin de se présenter comme un « héros populaire » et remporter un succès électoral.

Eliran COHEN