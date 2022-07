I24NEWS La chaîne d’information internationale annonce la tenue de son Gala

le 5 septembre à Paris

Son PDG, Frank Melloul, nous en parle en exclusivité

Tout d’abord, cher Frank, i24News, c’est quoi ?

La rédaction de i24News est composée de plus de 150 journalistes originaires de 35 pays différents.

Depuis son lancement en juillet 2013, le média dont le siège se trouve à Tel-Aviv propose des informations internationales, parallèlement à une large couverture du Moyen-Orient. Avec ses trois canaux, en trois langues – français, arabe et anglais – i24News se veut l’unique chaîne internationale réellement indépendante dans cette partie du monde.

Et un trait d’union entre toutes les communautés et origines qui s’y trouvent.

Aujourd’hui, la chaîne diffusée sur une bonne partie de la planète possède des studios à Paris, New York, Washington, Los Angeles et a ouvert, cette année, un bureau à Dubaï et 2 au Maroc, devenant ainsi la première télévision basée en Israël à s’installer et à être diffusée officiellement dans des pays arabes.

Que va-t-il se passer le 5 septembre prochain lors de votre Gala à Paris ?

L’idée est de promouvoir notre télévision et d’en expliquer les projets internationaux.

Je serai accompagné par une dizaine de journalistes francophones, arabophones et anglophones représentatifs de nos trois chaînes pour montrer la diversité qui les compose.

De nombreux artistes seront là car c’est aussi un évènement festif et rassembleur, nous voulons célébrer les Accords d’Abraham, qui ont propulsé notre chaine comme la plate-forme incontournable du nouveau Moyen-Orient.

Évidemment, sur notre site web en cliquant sur le lien https://www.friends.i24news.tv/fr/form2 et notre appli mobile, nous avons ouvert une billetterie pour nos téléspectateurs français mais il faudra faire vite car les places sont limitées.

Comment, au fond, résumeriez-vous le concept fondateur d’i24News?

Cette chaîne d’informations, voulue par Patrick Drahi, relevait de la volonté d’avoir un nouveau média au cœur du Moyen-Orient. L’idée était d’apporter un nouveau regard sur une réalité plus optimiste que ce que les autres médias de la région proposaient. Nous voulions être une alternative à la chaîne Al Jazeera. Je crois que nous le sommes devenus.

On me demande souvent ce que le «i» de i24News signifie: pour moi, c’est d’abord celui du mot «insolence». Oser dire tout haut ce que d’autres n’osent pas dire. Ce gala, après ceux de Genève et Rabat, c’est l’occasion de rappeler cela.

Au Moyen-Orient, les gens sont beaucoup plus optimistes que celles et ceux qui n’y vivent pas. Et qui auraient tendance à être beaucoup plus pessimistes. Les médias relatent toujours les événements négatifs et anxiogènes qui s’y déroulent, ramenant à peu près tout au conflit israélo-palestinien. Même si ce conflit est évidemment une réalité, il y a plein de choses positives qui se déroulent dans la région, concrétisées l’an dernier par les accords d’Abraham qui valident, en quelque sorte, ce vent nouveau.

Pour Israel Actualités -Alain SAYADA