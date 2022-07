L’armée de l’air israélienne a mené une formation conjointe de vol avec l’armée de l’air grecque

Un entraînement conjoint de l’armée de l’air israélienne et de l’armée de l’air grecque a eu lieu hier dans l’espace aérien israélien.

Dans le cadre de la formation, deux femmes soldats ont pratiqué une variété de scénarios, y compris des batailles aériennes avancées et le ravitaillement en carburant des avions de chasse grecs.

« La formation offre un terrain fertile pour l’apprentissage et la fertilisation mutuelle entre les troupes et symbolise une étape importante dans le renforcement de la coopération entre Israël et la Grèce« , a déclaré l’armée de Tsahal dans un communiqué.

L’armée israélienne a souligné que cette formation « contribue à la promotion de la préparation au combat dans les différents contours, de la compétence des deux forces pour des scénarios opérationnels possibles » et constitue un véritable « challenge pour les équipages aériens et les équipes techniques. »

L’exercice fait partie du programme de formation conjoint pour 2022.

Eliran COHEN