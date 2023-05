Yoav Gallant affirme que l’Iran a la capacité de construire cinq bombes nucléaires

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a entamé aujourd’hui une visite officielle en Grèce et à Chypre.

Yoav Gallant a été accueilli par son homologue grec Nikolaos Panagiotopoulos. Il a été accueilli lors d’une cérémonie festive, après quoi une série d’entretiens professionnels ont eu lieu. Le ministre israélien a profité de cette visite pour révéler des avancées significatives concernant le programme nucléaire iranien.

« Tandis qu’un bras iranien répand des armes et des procurations terroristes, l’autre poursuit son programme pour obtenir des capacités militaires nucléaires. Et ne vous y trompez pas, l’Iran ne se contentera pas d’une seule bombe nucléaire. Jusqu’à présent, l’Iran a acquis du matériel enrichi à 20% et 60% pour cinq bombes nucléaires« , a déclaré Yoav Gallant.

Le ministre israélien de la Défense a ajouté que « les progrès et l’enrichissement iraniens à 90% seraient une grave erreur de la part de l’Iran et pourraient enflammer la région« .

Yoav Gallant a aussi souligné « la coopération en matière de renseignement » entre l’État d’Israël et la Grèce, notamment à la fin du mois de mars avec « l’arrestation de deux terroristes envoyés par les Gardiens de la révolution iraniens pour attaquer des cibles israéliennes en Grèce« .

Le ministre israélien fait référence à l’arrestation par la police d’Athènes de deux pakistanais soupçonnés d’avoir planifié des attaques contre des cibles israéliennes et juives. Le Mossad avait déclaré que les personnes détenues faisaient partie d’un « vaste réseau iranien qui opère depuis l’Iran et depuis de nombreux pays ».

Eliran COHEN pour Israel Actualités