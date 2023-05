Yoav Gallant affirme que l’Iran est en train de construire des bases terroristes flottantes

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a révélé hier, lors d’une conférence organisée par l’Institut de politique et de stratégie de l’Université Reichman en Israël, que l’Iran était en train de convertir des navires commerciaux en plates-formes militaires armées, équipées de drones, de missiles et de systèmes de reconnaissance avancés.

« Ces bases terroristes flottantes sont une extension du terrorisme maritime en cours de l’Iran dans le golfe Persique et la mer d’Oman« , a déclaré Yoav Gallant.

Le ministre israélien de la Défense a également indiqué que l’objectif de la « politique de piraterie » de l’Iran est « d’étendre sa portée à l’océan Indien, à la mer Rouge et même aux rives de la Méditerranée« .

« L’Iran se comporte comme un ensemble d’organisations criminelles et non comme un État moderne. Il s’agit d’un plan structuré conçu pour menacer les routes commerciales et aériennes – à la fois militaires et civiles – et pour créer une menace permanente dans l’arène maritime« , a affirmé Yoav Gallant.