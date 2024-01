Alain SAYADA : 9 000 Terroristes du Hamas auraient été éliminés, ils nous manquent des chiffres ?

Hier, un communiqué de Tsahal, nous annonçait que près de 9 000 terroristes du Hamas auraient été éliminés, et de l’autre côté 522 soldats de Tsahal sont tombés depuis le 7 octobre dont 188 d’entre eux depuis l’incursion de Tsahal dans la bande de Gaza le 27 octobre et de rajouter à ce chiffre près de 2 536 ont été blessés.

Mais ce qui manquent dans ces chiffres, c’est le manques d’informations sur le nombre de terroristes qui se seraient rendus à Gaza, ainsi que, le nombre de blessés.

Car lorsque nous analysons les informations qui nous ont été transmis, il y a des choses qui ne collent pas , comme le ratio entre le nombre de morts et de blessés du côté de Tsahal est de 5, combien y aurait-il de blessés dans les rangs du Hamas, et la deuxième question, est de savoir ou ces terroristes ces barbares seraient soignés, sont-ils à la charge de Tsahal… Ce qui serait un comble, parce qu’après une simple analyse,… Le nombre de terroristes étaient estimés avant le conflit à 30 000 combattants, 9 000 d’entre eux auraient été éliminées, si le ratio serait le même que du côté de Tsahal, ils y auraient 45 000 blessés (9 000 Terroristes x 5 Blessés) … Où sont-ils ?

Le chiffre des terroristes, aurait-il été sous-évalué… C’est les questions que je me pose… notamment deux questions , la première sur laquelle je reviendrai c’est bien évidement de savoir ou, son soignés les terroristes du Hamas, ceux la même qui ont commis le pogrom du 7 Octobre 2023 et de poser la seconde question, Tsahal aurait fait des centaines et des centaines de prisonniers membres du Hamas , qu’elle est le nombre aujourd’hui de prisonniers du Hamas qui se seraient rendu à Tsahal….

Le nombre de terroristes serait, bien sous-évalués au prétendu 30 000 Combattants terroristes du Hamas, qu’elle était réellement le nombre de terroristes du Hamas dans la bande de Gaza .

Am Israel Hai

Alain SAYADA

Israel Actualités