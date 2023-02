Anthony Blinken a exhorté Mahmoud Abbas a accepté un plan de sécurité américain concernant les villes palestiniennes en Cisjordanie

Selon le site d’information américain Axios, Le secrétaire d’État Antony Blinken a exhorté le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas à mettre en œuvre un plan de sécurité américain visant à réaffirmer le contrôle de l’Autorité palestinienne sur des villes palestiniennes de Cisjordanie et de Judée-Samarie.

Le site rapporte que lors de sa rencontre avec Mahmoud Abbas qui a eu lieu mardi à Ramallah, Anthony Blinken a souligné que l’une des mesures les plus importantes que l’AP doit prendre pour désamorcer la situation sécuritaire est d’accepter et de mettre en œuvre un plan de sécurité qui a été rédigé par le coordinateur américain de la sécurité, le lieutenant général Michael Fenzel

Ce plan concerne notamment des villes palestiniennes comme Jénine et Naplouse dont le contrôle a échappé à l’emprise de l’Autorité palestinienne et qui sont maintenant sous la main de groupes terroristes associés au Jihad islamique palestinien et au Hamas.

Le plan de Michael Fenzel explique comment les forces de sécurité de l’AP peuvent reprendre le contrôle de la Samarie, ou du nord de la Cisjordanie, via la formation et le déploiement d’une force palestinienne spéciale pour contrer les milices terroristes palestiniennes.

Axios révèle que Michael Fenzel a présenté son plan au gouvernement israélien et à l’AP il y a plusieurs semaines

Israël a soutenu le plan, mais l’Autorité palestinienne a déclaré qu’il était problématique, car il n’incluait pas les demandes d’Israël, telles que la réduction des opérations de Tsahal dans ces villes.

L’AP a déclaré que le plan ne tenait pas non plus compte de la nécessité d’obtenir le soutien du public pour une telle opération.

Eliran COHEN pour Israel Actualités