Antisémitisme : les juifs australiens appellent à interdire l’entrée de Kanye West dans le territoire australien

L’Association juive australienne (AJA) a appelé aujourd’hui les autorités australiennes à ne pas délivrer au rappeur et magnat de la mode Kanye West un visa pour entrer dans le pays, au motif que sa visite prévue constitue une menace pour la communauté juive d’Australie.

« L’antisémitisme est à des niveaux élevés en Australie, dans le cadre d’une tendance mondiale. Plusieurs incidents antisémites récents à travers l’Australie ont spécifiquement fait référence à Kanye West, notamment des graffitis à Melbourne et des tracts à Brisbane. L’Association juive australienne craint qu’une visite de Kanye West n’envenime la situation tendue et risque même de provoquer des violences« , a déclaré l’AJA dans une lettre « urgente » envoyée au ministre australien de l’Immigration, de la Citoyenneté et des Affaires multiculturelles Andrew Giles.

En octobre 2022, Kanye West a fait plusieurs commentaires antisémites sur les réseaux sociaux, y compris un tweet maintenant supprimé disant : « Je dors un peu ce soir, mais quand je me réveille, je vais tuer le peuple juif ». Il a également affirmé que les « sionistes juifs » contrôlent les médias.

Suite à ses commentaires, le rappeur a vu ses comptes Twitter et Instagram restreints, les plateformes de médias sociaux indiquant avoir supprimé ses messages que les internautes ont condamnés comme antisémites.

D’autres entreprises ont aussi mis fin à leurs partenariats avec Kanye West, notamment le fabricant allemand d’articles de sport Adidas, son agence artistique, Creative Arts Agency (CAA), la maison de couture Balenciaga et le magazine Vogue, dirigée par l’icône mondiale de la mode Anna Wintour.

Eliran COHEN pour Israel Actualités