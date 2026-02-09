Antisémitisme : selon un sondage, 40% des citoyens polonais « n’aiment pas » les personnes de confessions juives

Selon les conclusions du Centre de recherche d’État polonais pour la recherche sur l’opinion publique (CBOS), la proportion des citoyens polonais qui n’aiment pas les Juifs a atteint 40 %, soit le niveau le plus bas du sentiment antijuif dans le pays depuis 2006.

Le sondage est réalisé chaque année depuis 1993 et ​​interroge les citoyens polonais sur leur appréciation ou leur aversion pour certains groupes nationaux et ethniques.

Selon l’enquête, la proportion de polonais déclarant ne pas apprécier les juifs (40 %) et les américains (18 %) a augmenté de huit points de pourcentage dans les deux cas depuis l’année dernière, soit plus que pour tout autre groupe. Vient ensuite l’aversion envers les ukrainiens, qui a progressé de 5 points pour atteindre 43 %.

En outre, les résultats du sondage montrent que, pour la troisième année consécutive, l’attitude des polonais envers les nations qu’ils considèrent comme ayant profité du déclenchement de la guerre en Ukraine – les américains, les anglais et les ukrainiens – s’est à nouveau détériorée.

Eliran COHEN pour Israel Actualités