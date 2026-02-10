Le Venezuela envoie sa première cargaison de pétrole à Israël pour la première fois depuis des années

Bloomberg a informé aujourd’hui que le Venezuela a expédié sa première cargaison de pétrole brut à Israël, une première depuis plusieurs années.

Le site américain, qui se base sur les dires de sources proches du dossier, a indiqué que le groupe israélien Bazan sera chargé du transport de la cargaison.

Bloomberg a également précisé que l’accord n’a pas été rendu public, ce qui est conforme à la politique d’Israël consistant à ne pas révéler l’origine de ses importations de pétrole brut.