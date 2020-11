Après la fusillade , une Prise d’otage aurait lieu Vienne par un ou plusieurs terroristes

Un attentat a été perpétré ce soir contre plusieurs lieux tenus par des personnes de confession juive. Selon plusieurs sources sur place et i24News, les lieux auraient été attaqués de façon simultanée, dont deux restaurants, une synagogue et un centre communautaire juif à Vienne ! l y aurait au moins 7 morts et plusieurs blessés. La zone a été bouclée par les forces de l’ordre et un important dispositif de sécurité a été mis en place.

Selon le Kronen Zeitung l’un des assaillants se serait fait exploser avec une ceinture d’explosif tandis que d’autres personnes auraient fui les lieux. Elles sont équipées de fusils d’assaut et seraient toujours à pied dans Vienne. Il pourrait y avoir 3 à 4 terroristes a minima. La police a demandé aux habitants de se cloitrer chez eux. Un policier présent devant l’édifice aurait été visé par des coups de feu et son pronostique serait engagé selon le journal autrichien. Selon les dernières informations, une prise d’otage serait en cours également dans le restaurant japonais “Akakiko” et une fusillade a eu lieu dans un autre hôtel proche. Le bilan final pourrait s’avérer catastrophique.

