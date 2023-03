Benjamin Netanyahu s’entretient avec Joe Biden après l’attentat d’Huwara

Selon un communiqué de la Maison Blanche, Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a informé hier soir le président des États-Unis Joe Biden de l’attaque terroriste qui a eu lieu dans la ville palestinienne d’Huwara en Cisjordanie au cours de laquelle un couple israélo-Américain a été blessé.

Le premier ministre israélien a déclaré à Joe Biden lors de leur conversation qu’Israël « continuerait à prendre des mesures partout contre les terroristes et les architectes du terrorisme« .

Lors de l’entretien, Joe Biden est revenu le sommet sur la sécurité qui a eu lieu hier en Égypte et qui a réuni des responsables israéliens, palestiniens, jordaniens, égyptiens et américains et a « salué » cette réunion qui « a renforcé la nécessité pour toutes les parties de prendre des mesures urgentes et collaboratives pour renforcer la coordination de la sécurité, condamner tous les actes de terrorisme et maintenir la viabilité d’une solution à deux États« .

En ce qui concerne les efforts du gouvernement israélien pour réformer le système judiciaire, Joe Biden « a souligné sa conviction que les valeurs démocratiques ont toujours été, et doivent rester, une caractéristique des relations américano-israéliennes, que les sociétés démocratiques sont renforcées par de véritables freins et contrepoids, et que des changements fondamentaux doivent être poursuivis avec la base de soutien populaire la plus large possible ».

Pour sa part, Benjamin Netanyahu a déclaré au président américain qu' »Israël était et restera une démocratie forte et dynamique« .

Enfin, Joe Biden a exprimé son « engagement indéfectible envers la sécurité d’Israël et la coopération continue entre les équipes de sécurité nationale des deux pays, y compris pour contrer toutes les menaces posées par l’Iran« .

Lors de leur appel, Benjamin Netanyahu a remercié Joe Biden pour son engagement à maintenir la sécurité d’Israël.

Les dirigeants ont convenu de rester en contact régulier au cours des prochaines semaines.

Eliran COHEN pour Israel Actualités