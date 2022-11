Des députés israéliens appellent à la formation rapide d’un nouveau gouvernement après les attentats de Jérusalem

Les chefs de parti et les hauts responsables de la Knesset des partis impliqués dans les négociations de coalition pour la formation du prochain gouvernement ont exigé, à la suite des attentats à la bombe à Jérusalem survenus ce matin, qu’un gouvernement soit formé immédiatement.

« Il y a une offre équitable pour tous les partenaires et il est temps de faire preuve de leadership et d’annoncer dès aujourd’hui la formation d’un gouvernement de droite dirigé par le député Benjamin Netanyahu« , a déclaré le député du Likud Yoav Kisch.

« La terreur arabe meurtrière frappe à notre porte, un gouvernement nationaliste doit être formé immédiatement ! J’appelle le Premier ministre élu Netanyahu à convoquer les chefs des partis et former immédiatement un gouvernement de droite qui créera un réel changement et ramènera la sécurité aux citoyens d’Israël » a déclaré Betsalel Smotrich sur son compte Twitter,

Le président du parti Otzma Yehudit qui était présent sur les lieux de l’explosion à Jérusalem, a aussi affirmé sa volonté de former un gouvernement le plus rapidement possible car « la terreur ne peut pas attendre« .

Les négociations de coalition qui étaient au ralenti depuis une semaine se sont accélérés ces derniers jours. Betsalel Smotrich et Benjamin Netanyahu en froid dans les négociations ont trouvé un compromis.

Le chef du parti Sioniste religieux qui désirait le Ministère de la Défense hérite finalement du ministère des Finances et Arye Deri celui de l’Intérieur.

Benjamin Netanyahu devrait néanmoins régler au plus vite la situation avec Itamar Ben Gvir qui s’est retiré lundi des négociations de coalition. Hier, le chef du parti Otzma Yehudit a réaffirmé sa position selon laquelle son parti ne rejoindra pas le gouvernement émergent sans obtenir le ministère du Développement de la périphérie, du Néguev et de la Galilée.

Eliran COHEN pour Israel Actualités