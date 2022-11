Les États-Unis créent un nouveau poste au département d’État afin d’améliorer les relations américanos-palestiniennes

Selon les informations du site américain Axios, L’administration du président américain Joe Biden a nommé un représentant spécial pour les affaires palestiniennes, dans le but d’améliorer les relations avec les palestiniens.

« Le représentant spécial pour les affaires palestiniennes basé à Washington s’engagera étroitement avec les palestiniens et leurs dirigeants et, avec l’ambassadeur Thomas Nides et son équipe, et continuera à s’engager avec Israël sur les questions liées aux palestiniens« , a déclaré un responsable du département d’État, cité par le site américain.

Le poste sera occupé par Hady Amr, qui a occupé pendant deux ans le poste de sous-secrétaire d’État adjoint aux Affaires israéliennes et palestiniennes.

Le département d’État américain a informé à la fois le gouvernement israélien sortant dirigé par le premier ministre Yair Lapid et le gouvernement entrant dirigé par le premier ministre entrant Benjamin Netanyahu.

C’est la première fois que les États-Unis créent un poste au Département d’État basé à Washington, axé uniquement sur les affaires palestiniennes.

Eliran COHEN pour Israel Actualités