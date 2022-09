Donald Trump voulait que le président de la Jordanie ait le contrôle total de la Cisjordanie

Selon les informations du Washington Post, l’ancien président américain Donald Trump voulait offrir au roi de Jordanie Abdallah II le contrôle total de la Cisjordanie. L’offre a été formulée en 2018.

Le média américain se base sur les citations d’un livre de Peter Baker (journaliste au New York Times) et de Susan Glasser (journaliste au New Yorker) intitulé The Divider: Trump in the White House 2017-2021 qui devrait paraitre prochainement.

On apprend dans le livre que lors d’une conversation avec un ami américain, le roi jordanien a déclaré qu’il « pensait qu’il faisait une crise cardiaque » lorsqu’on lui a présenté l’offre de l’ancien président américain. « Je ne pouvais pas respirer. J’étais plié en deux« , aurait déclaré le roi Abdallah II dans le livre. Donald Trump aurait pensé qu’il « rendrait service au roi jordanien« .

Le livre ne mentionne pas si l’ancien premier ministre israélien de l’époque, Benjamin Netanyahu avait connaissance de la proposition de Donald Trump.

Eliran COHEN pour Israel Actualités