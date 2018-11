Edito de Alain SAYADA « Français, juifs et fiers d’avoir servi la France : c’était 14-18… »

J’ai, comme vous chers lecteurs, des bleus à l’âme, tant l’attentat de Pittsburgh

(Pennsylvanie) a meurtri nos cœurs. Dans la terrible vague de sidération et d’effroi qui nous

a saisis, face à cet horrible crime, la seule consolation que nous ayons pu connaître est le

très bel élan de solidarité né aux Etats-Unis. De l’opération #ShowUpForShabbat, dont nous

vous parlons dans ce numéro, à la gentillesse des musulmans de Pittsburgh, venus

témoigner d’un soutien sans faille, l’Amérique a prouvé qu’elle n’est pas coutumière d’une

telle haine à l’égard des juifs. Et qu’elle n’entend pas le devenir, contrairement à l’Europe,

qui peine à proposer, à l’antisémitisme, une réponse ferme, en termes de rejet comme de

sanction. Je n’ai et n’aurai pas d’autres mots, car tout n’est que peine et désolation dans

cette affaire, et parfois le silence est la seule réponse. Bientôt viendra le temps de la colère

et de la lutte. Pour l’instant, c’est la peine qui nous occupe…

S’il était impossible, de faire l’impasse sur ce sujet, c’est d’une autre peine, vieille d’un siècle,

que je veux vous entretenir cette semaine. Une peine qui embrasa l’Europe, une peine qui

en ce frileux mois de novembre, se solda par une paix fragile. Si nos jeunes savent parfois

mal, peu ce qu’il advint de l’Europe lors de cette Première Guerre Mondiale, si le drame des

poilus dans les tranchées et leur quotidien entre boue et obus leur est étranger, car trop

ancien, il nous faut leur dire plusieurs choses…

D’abord que le devoir de mémoire de cette guerre dont le bilan humain fut très lourd n’est

pas une option : 14-18 fut l’un des plus intenses témoignages de la folie des hommes et des

dégâts que causent l’alliance entre le progrès industriel (en matière d’armement

notamment) et la soif de domination.

Qu’ensuite, ce fut, pour les Français juifs, à l’égal des autres, l’occasion de montrer leur

fierté d’appartenir au peuple français, leur fierté de servir la patrie, cette patrie, qui au gré

des tourments politiques, avait choisi de leur offrir la citoyenneté, à l’égal de ceux qui se

disaient chrétiens ou athées en terre de France. Nombre de nos coreligionnaires furent des

poilus. Parmi ceux-là, un certain capitaine Dreyfus. Un jour, un historien ayant fait du terrible

destin d’Alfred Dreyfus, le centre de son étude, livra, lors d’une conférence, quelques

anecdotes émouvantes sur ce sujet : Après « l’Affaire », celle qui déclencha un hideux raz-

de-marée antisémite, celle qui causa, de manière aujourd’hui certaine, la mort d’Emile Zola,

celle, surtout, qui envoya ce pauvre capitaine pourrir au bagne durant de longues années,

l’armée finit par regarder ses failles en face et la vie reprit son cours, plus ou moins. Alfred

Dreyfus, réhabilité certes et surtout peu rancunier, se remit au service de l’armée française,

celle-là même qui l’avait trahi, sali, banni, dégradé…

Durant la Grande Guerre, il servit donc son pays. Au moment de l’Armistice, il était sur le

front. Charge lui fut donnée d’avertir les soldats que la guerre était finie. Il appela alors son

second et lui dit : « dites-leur, vous. Si c’est moi, ils ne le croiront pas… » Fataliste, Dreyfus

savait à quel point la tache sur son honneur était indélébile, quand bien même il n’était en

rien coupable. Cela ne l’a pas empêché de servir et défendre la France, son pays…

Am Israël Haï

Alain Sayada