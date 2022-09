Elections israéliennes 2022 : selon deux sondages Benjamin Netanyahu serait en mesure de former un gouvernement

Élections israéliennes 2022 : selon deux sondages, Benjamin Netanyahu serait en mesure de former un gouvernement

Un nouveau sondage publié hier par la chaine de télévision israélienne Channel 14 a montré que le bloc dirigé par le chef de l’opposition Benjamin Netanyahu obtiendrait 62 sièges aux prochaines élections législatives israéliennes qui auront lieu en novembre. L’ancien premier ministre israélien serait donc en mesure de former un nouveau gouvernement.

Selon le sondage, le parti Likud gagnerait 34 sièges, Yesh Atid gagnerait 23 sièges, le parti de l’unité nationale gagnerait 13 sièges et le parti sioniste religieux gagnerait 12 sièges.

Le Shas obtiendrait lui neuf sièges, le Judaïsme unifié de la Torah obtiendrait sept sièges, Israël Beiteinu obtiendrait six sièges et le Parti travailliste, Meretz, la liste arabe unifiée et Ra’am obtiendraient quatre sièges chacun.

Un autre sondage diffusé sur la chaine de télévision israélienne Treizième chaîne a révélé que le bloc dirigé par Netanyahu obtiendrait 61 sièges, alors que le parti Likud obtiendrait 32 sièges, Yesh Atid obtiendrait 25 sièges, le parti sioniste religieux obtiendrait 14 sièges et le parti national Le Parti de l’unité gagnerait 11 sièges. Comme pour le sondage précédent, Benjamin Netanyahu pourrait, grâce à ce résultat, redevenir premier ministre.

Le sondage révèle aussi que le Shas obtiendrait huit sièges, le Judaïsme unifié de la Torah obtiendrait sept sièges, Israel Beitenu, le Labour et le Meretz obtiendraient cinq sièges chacun et la liste arabe unifiée et Ra’am obtiendraient quatre sièges chacun.

Eliran COHEN pour Israel Actualités