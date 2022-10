Élections israéliennes : selon un nouveau sondage, ni Benjamin Netanyahu et ni Yair Lapid ne remporteraient les élections

Un nouveau sondage réalisé par Panel Politics révèle que si les élections israéliennes avaient lieu aujourd’hui, ni le bloc dirigé par le premier ministre israélien Yair Lapid et ni le bloc dirigé par le chef de l’opposition Benjamin Netanyahu ne seraient en mesure de former un gouvernement.

Selon les données du sondage, le Likud obtiendrait 31 sièges, un siège de moins par rapport au sondage de vendredi dernier. Le siège supplémentaire reviendrait au Parti sioniste religieux dirigé par les députés Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, qui remporterait 14 sièges.

Yesh Atid perdrait également un siège et en gagnerait 23 au profit du parti Israel Beitenu du ministre des Finances Avigdor Liberman, qui passerait de six à sept sièges.

De plus, Bayit Yehudi, dirigé par la ministre de l’Intérieur Ayelet Shaked, tomberait à seulement 1,8 % des voix, en dessous du seuil de 3,25 % requis pour rejoindre la Knesset.

Le parti Shas gagnerait huit sièges, le Judaïsme unifié de la Torah gagnerait sept sièges, Meretz et le Parti Travailliste gagneraient cinq sièges chacun et Hadash-Ta’al et Ra’am gagneraient quatre sièges chacun.

Eliran COHEN pour Israel Actualités