Israël achète deux atterrisseurs aux Etats-Unis pour l’armée et la marine

L’État d’Israël vient de renforcer massivement sa capacité militaire en achetant deux atterrisseurs en provenance des États-Unis. Ces débarquements sont fabriqués dans un chantier naval américain et devraient arriver en Israël les uns après les autres dans les mois à venir avec une différence d’environ deux mois.

Afin d’accaparer ces nouveaux débarquements, la marine israélienne a établi un nouveau peloton sur la base navale d’Ashdod, qui les exploitera également quand ils seront opérationnels. Après leurs absorptions, ces atterrisseurs subiront une série d’opérations au cours desquelles des systèmes israéliens seront aussi installés. Ce processus durera des mois.

Ces débarquements serviront d’axe logistique pour les forces combattantes israéliennes, et permettront à Tsahal de transporter les combattants par mer, au cas où il serait difficile de les atteindre avec du matériel et de la nourriture par voie terrestre, et tout cela à la surprise de l’ennemie et en profondeurs de leur territoire.

La semaine prochaine, Tsahal organisera un grand exercice divisionnaire à Chypre ou les forces de la 98e division s’entraineront dans une zone inconnue sous la forme de combat contre le Hezbollah. Pour cet exercice, l’armée a loué deux atterrisseurs de l’armée grecque et un navire d’Italie.