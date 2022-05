Une cellule du Hamas qui prévoyait des attentats à Jérusalem a été démantelée

Le Shin Beth et la police israélienne ont démantelé une cellule constituée de terroristes du Hamas qui cherchaient à mettre en œuvre des attentats, notamment dans le tramway de Jérusalem. L’enquête du Shin Beth révèle que le leader de l’escouade du Hamas voulait mener des émeutes dans les quartiers est de la ville et sur le Mont du Temple.

C’est dans le cadre d’une enquête, révélé ce matin, mené conjointement par le Shin Beth et la police israélienne de Jérusalem que cette cellule du Hamas a été démantelée. Cette organisation était composée d’agents du Hamas et d’habitants de Jérusalem-Est qui prévoyaient des attaques terroristes contre des cibles et des personnalités publiques israéliennes comme le député Itamar Ben Gvir.

Les terroristes prévoyaient aussi un attentat terroriste vers le tramway de Jérusalem. L’une des escouades a même acheté un drone armé pour préparer cet attentat. Selon l’enquête du Shin Beth et de la police israélienne, ces bataillons étaient dirigés par Rashid Rashed, un membre important du Hamas qui habite dans la vieille ville de Jérusalem. Il est connu pour avoir planifié, avec un autre membre du Hamas, Mansour Tzadfi, un attentat à Jérusalem.

Le chef de la cellule voulait mener des émeutes dans Jerusalem

L’enquête révèle aussi que Rashid Reshak avait mis en place un réseau d’activistes à Jérusalem dans le but de mener des émeutes dans le quartier de la vieille ville et sur le Mont du Temple au cours du dernier mois du Ramadan. Les agents terroristes ont transféré des nombreux feux d’artifices, ainsi que des drapeaux et des rubans du Hamas dans le quartier de la vieille ville et sur le Mont du Temple afin de les utiliser lors des émeutes.

La police du district de Jérusalem et le Shin Beth ont arrêté cinq suspects des membres du Hamas habitants à Jérusalem-Est, au cours de cette enquête. Le Shin Beth et la police israélienne ont indiqué qu’ils vont continuer à agir pour traduire en justice les personnes impliquées dans des activités terroristes.