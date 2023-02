Israël : Betsalel Smotrich critique le ministre de la Défense Yoav Galliant après le rasage d’une propriété juive en Judée-Samarie

Israël : Betsalel Smotrich critique le ministre de la Défense Yoav Gallant après le rasage d’une propriété juive en Judée-Samarie

Le ministre israélien des Finances et président du parti Sionisme religieux, Betsalel Smotrich a vivement critiqué le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant suite à sa décision de raser une plantation illégale d’oliveraie appartenant à des juifs en Judée-Samarie.

« Il y a environ un mois, en tant que ministre du ministère de la Défense nommé pour superviser l’administration civile, j’ai ordonné que l’ordre contre le rasage de la plantation d’oliveraie de Hen Ben-Eliyahu soit immédiatement annulé, mais à ma grande surprise, le ministre de la Défense a effrontément violé l’accord de coalition et a annulé ma décision. Le ministre Yoav Gallant a décidé de poursuivre la politique de gauche de l’ancien ministre Benny Gantz », a déclaré Betsalel Smotrich.

Betsalel Smotrich a aussi affirmé sur son compte Twitter que « le refus du ministre Yoav Gallant de respecter l’accord de coalition sans équivoque et le fait que le premier ministre se traîne les pieds sur la question sont inacceptables et ne peuvent continuer. Il s’agit d’une clause qui était clairement au cœur de notre accord et la base de l’existence d’une coalition est l’existence d’accords de coalition« .

Le ministre israélien des Finances a également annoncé qu’il s’attend à ce que Benjamin Netanyahu lui « transfère ses pouvoirs« , lui permettant de superviser « l’administration civile », l’organe du ministère de la Défense chargé d’approuver la construction et de gérer d’autres questions bureaucratiques dans la zone C de la Judée-Samarie.

Eliran COHEN pour Israel Actualités