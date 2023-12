Israël en guerre : Emmanuel Macron affirme que « la destruction totale du Hamas » par Israël entrainerait « dix ans de guerre »

Lors d’un discours à la COP28 à Dubaï, le président de la République, Emmanuel Macron s’est encore attaqué à Israël, déclarant que « la destruction totale du Hamas » mènerait à dix ans de guerre pour l’État hébreu.

« La destruction totale du Hamas, qu’est-ce que c’est ? Est-ce que quelqu’un pense que c’est possible ? Si c’est ça, la guerre durera dix ans et je crois que personne ne sait définir sérieusement cet objectif. Donc, il faut que cet objectif soit précisé« , a affirmé le président français.

Emmanuel Macron a également déploré la rupture du cessez-le-feu à Gaza, indiquant que « la reprise des combats dans la bande de Gaza est un sujet d’inquiétude qui a été dans beaucoup de discussions » lors de la COP28.

« Cette situation exige de redoubler d’efforts pour parvenir à un, cessez-le-feu-durable, pour obtenir la libération de tous les otages encore détenus par le Hamas et apporter à la population de Gaza l’aide dont elle a urgemment besoin, et de donner à Israël la certitude que sa sécurité est rétablie« , a expliqué le président de la République.

Depuis le début du conflit, ce n’est pas la première fois qu’Emmanuel Macron s’en prend violemment à l’État d’Israël. Il y a un mois, lors d’une interview à la BBC, le président français a exhorté Israël à « arrêter de bombarder des civils à Gaza », affirmant que « des bébés, des femmes et des personnes âgées sont tués dans ces bombardements ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 364 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités