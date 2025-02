Israël en guerre : Israel Katz créé un nouvel organisme dans le but d’aider les gazaouis qui souhaitent quitter Gaza

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a créé un nouvel organe au sein de son ministère qui cherchera à coordonner et à aider les palestiniens qui souhaitent quitter volontairement la bande de Gaza pour des pays tiers.

Israel Katz a par ailleurs présidé une réunion sur cette question, à laquelle ont participé le chef du COGAT (coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires de Gaza et de Judée-Samarie), le général de division Rasan Elian, le secrétaire militaire du bureau du premier ministre israélien, le général de division Roman Gofman, le général de brigade Guy Markizano, le chef des opérations humanitaires de Tsahal à Gaza, le général de brigade Elad Goren, ainsi que d’autres responsables israéliens.

Cette décision du ministre israélien de la Défense intervient après que le président américain, Donald Trump, a annoncé il y a deux semaines, lors d’une conférence de presse conjointe avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la Maison-Blanche, que les États-Unis prendront prochainement le contrôle de la bande de Gaza et évacueront la population gazaouie.

Israel Katz avait ordonné, le lendemain de cette annonce, à l’armée israélienne de préparer un plan permettant aux civils gazaouis, s’ils le souhaitent, de quitter la bande de Gaza. Ce plan comprendrait des options de sortie par des points de passage terrestres, ainsi que des dispositions spéciales pour le départ par mer et par air.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 73 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités