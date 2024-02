Israël en guerre : la Knesset vote à l’unanimité contre la reconnaissance d’un État palestinien

Les députés de la Knesset ont voté aujourd’hui à l’unanimité contre l’établissement d’un État palestinien. 99 députés ont voté pour cette résolution et 9 députés ont voté contre.

« Israël continuera à s’opposer à la reconnaissance unilatérale d’un Etat palestinien. Une telle reconnaissance après le massacre du 7 octobre donnera une énorme récompense à un terrorisme sans précédent et empêchera tout futur règlement de paix« , peut-on lire sur le texte de la résolution.

Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a félicité les députés de la Knesset, dont les membres de l’opposition, pour ce vote.

« Je ne me souviens pas de nombreux votes au cours desquels la Knesset a voté avec une majorité de 99 sur 120. La Knesset s’est unie contre la tentative de nous dicter la création d’un État palestinien, un diktat qui non seulement n’apporterait pas la paix, mais mettrait en danger l’État d’Israël. Les membres de la Knesset sont unis comme le peuple est uni d’une manière qui ne l’a jamais été auparavant« , a déclaré le premier ministre israélien.

Benjamin Netanyahu a également ajouté que « le vote d’aujourd’hui envoie un message clair à la communauté internationale« .

Ce vote symbolique intervient alors que les États-Unis insistent de plus en plus pour qu’un État palestinien soit créé après la guerre.

La semaine dernière, le Washington Post avait révélé que les États-Unis et des pays arabes travaillent actuellement sur un plan de paix à long terme entre Israël et les palestiniens, après la guerre, qui inclut la création d’un État palestinien.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités