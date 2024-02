Israël en guerre : la Suisse va interdire le Hamas et ses organisations affiliées dans son territoire

Le gouvernement suisse a déclaré aujourd’hui qu’il souhaitait interdire le Hamas dans son territoire. Cette décision intervient suite aux massacres perpétrés par les terroristes du Hamas le 7 octobre sur le sol israélien et qui a entrainé notamment la mort de deux ressortissants suisses.

Le gouvernement suisse a déclaré qu’en vertu de la nouvelle législation, le Hamas et les « organisations de couverture ou successeurs », ainsi que les organisations ou groupes qui agissent en son nom, seront interdits.

L’interdiction vise à punir le Hamas pour les attentats d’octobre et à empêcher le groupe d’utiliser la Suisse comme refuge ou pour mener des attaques dans le pays, en facilitant, par exemple, les interdictions d’entrée ou les expulsions.

Cette interdiction sert également à lutter contre le financement du terrorisme en permettant aux autorités suisses de lutte contre le blanchiment d’argent et de mieux échanger des informations avec leurs homologues étrangers, a indiqué le gouvernement suisse.

La loi, entrée en phase de consultation, sera limitée à cinq ans, a informé le gouvernement suisse.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités