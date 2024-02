Israël en guerre : la mairie de Paris accorde la citoyenneté d’honneur aux otages israéliens détenus par le Hamas à Gaza

La mairie de Paris a accordé aujourd’hui la citoyenneté d’honneur aux otages israéliens de « toute nationalité » détenus par le Hamas dans la bande de Gaza.

Cette décision a été prise lors du Conseil de Paris au cours d’un vote, avec 149 votants pour et une abstention.

« Notre détermination reste intacte et notre condamnation de la détention d’otages totale. Personne ne peut remettre en cause le droit d’Israël d’exister« , a affirmé la Maire de Paris, Anne Hidalgo, lors de la séance du Conseil de Paris.

Ce titre honorifique intervient un jour après l’hommage national rendu par la France aux victimes françaises des massacres du 7 octobre. Lors de cette cérémonie, Emmanuel Macron, le président de la République, a considéré les attaques du Hamas comme « le plus grand massacre antisémite de notre siècle« .

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités