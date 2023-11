Israël en guerre : les rebelles houthis du Yemen affirment avoir lancé des missiles sur Israël

Les rebelles houthis du Yemen ont confirmé dans un communiqué avoir lancé ce matin des missiles et des drones sur Israël.

Les terroristes islamistes indiquent dans le communiqué qu’ils « continueront à mener des attaques de missiles et de drones jusqu’à ce que l’agression israélienne s’arrête« .

Plus tôt ce matin, les forces de Tsahal israéliennes avaient intercepté des missiles de croisière et un missile balistique lancé sur le territoire de l’État d’Israël depuis la région de la mer Rouge grâce au système de défense aérienne Arrow. C’est la première fois depuis le début de la guerre, que l’armée israélienne utilise ce système de défense.

Avant la confirmation qu’il s’agit bien d’une attaque des houthis, Israël avait affirmé avoir détecté « un engin volant hostile ».

Cette attaque des houthis contre Israël, témoigne d’un possible embrasement dans la région, durant le conflit qui oppose Israël et le Hamas. Les rebelles houthis du Yemen font d’ailleurs partie de l’axe de résistance de l’Iran au côté du Hezbollah, et des milices pro-iraniennes en Syrie et en Irak.

En visite actuellement au Qatar, Hossein Amir-Abdollahian, le ministre iranien des Affaires étrangères, a d’ailleurs affirmé cet après-midi que les groupes pro-iraniens dans la région ne pouvaient pas rester « silencieux » face à la guerre entre Israël et le Hamas.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 200 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités