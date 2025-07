Israël en guerre : un attentat à la voiture bélier au nord de Tel-Aviv fait huit blessés une chasse à l’homme est en cours

Un véhicule a foncé ce matin sur des personnes qui attendaient à un arrêt de bus sur la route 57 à l’entrée de la ville Kfar Yona (situé au nord de Tel-Aviv et au large de Netanya), près du carrefour de Beit Lid.

Huit personnes ont été blessées lors de l’incident : deux hommes et une femme de 20 ans ont subi des blessures modérées aux membres et au thorax, trois autres sont dans un état modéré et trois souffrent de blessures légères. Les blessés ont ensuite été évacués vers l’hôpital Laniado de Netanya, le centre médical Meir de Kfar Saba et le centre médical Hillel Yaffe de Hadera.

Le terroriste a pris la fuite, mais son camion Toyota abandonné a été retrouvé non loin de Kfar Yona par les forces de sécurités israéliennes. Une chasse à l’homme est actuellement en cours pour retrouver l’assaillant.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités