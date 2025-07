Israël : la Knesset approuve massivement la souveraineté de la Judée-Samarie

Le vote a été adopté à une large majorité avec 71 voix pour et 13 voix contre. La proposition, présentée par les députés Smicha Rothman (Parti sioniste religieux), Dan Illouz (Likoud) et Limor Son Harmelech (Otzma Yehudit), ne comprenait pas de texte d’accompagnement, de sorte que le seul contenu était le titre susmentionné.

« Les régions de Judée, de Samarie et de la vallée du Jourdain font partie intégrante de la patrie historique du peuple juif. À la lumière des événements du 7 octobre et du large consensus national opposé à l’idée de créer un État palestinien, la nécessité d’une initiative stratégique, morale et sécuritaire pour assurer notre avenir sur cette terre est de plus en plus reconnue. L’application de la souveraineté israélienne sur ces zones symboliserait l’engagement de l’État d’Israël envers la vision sioniste, le renforcement de la présence juive sur son territoire et la protection de ses citoyens. Une telle démarche montrerait clairement au monde qu’Israël n’acceptera pas de solutions impliquant des concessions territoriales dangereuses et qu’il reste attaché à son avenir d’État juif sûr« , stipule le texte de la proposition.

En janvier 2025, 70% des citoyens israéliens ont déclaré soutenir la proposition de la Knesset de proclamer la souveraineté israélienne en Judée-Samarie.

Eliran COHEN pour Israel Actualités