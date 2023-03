Israël : La Knesset adopte le projet de loi visant à interdire les produits hametz dans les hôpitaux durant les fêtes de Pessah

La loi Hametz, un projet de loi visant à restreindre la nourriture hametz dans les hôpitaux pendant les fêtes de Pessah, a été promulgué aujourd’hui par la Knesset.

Le projet de loi, qui a été proposé il y a un mois par les députés du Judaïsme unifié de la Torah Moshe Gafni, Ya’acov Asher et Yitzhak Pindrus, permettra aux administrateurs d’hôpitaux la possibilité de déterminer « les dispositions spéciales » nécessaires pour garantir que les patients hospitalisés puissent manger casher durant la fête de Pessah.

« Entre autres choses, cela comprend – une fois que d’autres alternatives ont été envisagées – l’établissement de protocoles interdisant ou limitant l’entrée de hamets dans le bâtiment de l’hôpital, en tout ou en partie, pendant la fête de Pessah », indique la loi Hametz.

L’hôpital sera tenu de tenir compte des besoins des patients et des employés lors de la prise de ces décisions et sera tenu de les informer par des panneaux et des mises à jour en ligne sur Internet.

Quarante-huit députés de la Knesset ont voté pour et 43 ont voté contre la proposition qui vise à annuler une décision de la Cour suprême israélienne d’avril 2020 selon laquelle les hôpitaux ne pouvaient pas appliquer une loi similaire.

La Cour suprême de l’État d’Israël, siégeant en tant que Haute Cour de justice, a statué en 2020 que les hôpitaux ne pouvaient pas appliquer une loi similaire à celle de la loi Hametz.

Les partisans de la loi Hametz la considèrent comme un correctif nécessaire à l’intervention injustifiée de la Haute Cour dans un statu quo de longue date, tandis que les opposants rétorquent qu’il s’agit d’une forme étrangère de coercition religieuse.

Eliran COHEN pour Israel Actualités