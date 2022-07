Israël : la ville de Bat Yam signe un accord de jumelage avec Manhattan

Un accord de villes jumelles a été signé hier entre la ville côtière israélienne de Bat Yam et le quartier de Manhattan à New York. Bat Yam est la seule ville d’Israël, et la deuxième au monde, à signer un tel accord avec Manhattan.

Les deux villes mèneront des études conjointes d’étudiants tout d’abord via zoom et l’année prochaine via des délégations mutuelles. À Bat-Yam, les étudiants de la ville israélienne partageront avec ceux de Manhattan, des études de langue chinoise en première année, d’échecs en troisième année, des études de drones dans les écoles et des études de cyber et high-tech dans les écoles élémentaires.

« Nous sommes très enthousiastes à propos de notre relation avec Bat Yam, qui est devenue une ville phare en Israël et a de nombreuses réalisations. Nous sommes intéressés à apprendre beaucoup de vous sur des sujets tels que la gestion et les urgences Covid, la rénovation urbaine, l’innovation dans l’éducation et la gestion urbaine professionnelle et appropriée. Nous sommes également heureux que vous puissiez apprendre de nous, à travers les collaborations qui ont été faites, il y a de nombreux avantages sur un certain nombre de sujets », a déclaré Mark Levine, le président de Manhattan, lors de la cérémonie qui s’est déroulée hier en présence du maire de Bat Yam, Tzvika Brot, et de l’ambassadeur d’Israël auprès de l’ONU, Gilad Erdan,

Eliran COHEN