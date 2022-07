Israël : une attaque au tournevis fait un blessé à Jérusalem

Une attaque au tournevis a été signalée dans un bus à Jérusalem cet après-midi, avec un homme dans la quarantaine légèrement blessé. L’assaillant a été neutralisé et est dans un état modéré.

L’enquête préliminaire de la police de Jérusalem a montré que le terroriste palestinien qui voyageait dans le bus a poignardé un des passagers du bus avec un tournevis et le conducteur a immédiatement arrêté le véhicule. Le terroriste et d’autres passagers sont descendus du bus et un citoyen qui passait au même moment a remarqué ce qui se passait et a tiré sur l’assaillant.

« Le blessé était allongé sur le trottoir à côté du bus alors qu’il était conscient et souffrait de coups de tournevis qui saignaient sur le corps« , ont déclaré les ambulanciers du Magen David Adom, « On nous a dit qu’il avait été poignardé à l’intérieur du bus alors qu’il conduisait. Nous lui avons prodigué des soins médicaux vitaux, notamment l’arrêt de l’hémorragie et le pansement, et nous l’avons rapidement évacué dans une unité de soins intensifs vers l’hôpital, car son état était stable. »

Le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a qualifié l’attaque au tournevis de « réponse naturelle aux crimes de l’occupation contre nos saintetés islamiques et chrétiennes dans la ville de Jérusalem« .

Eliran COHEN