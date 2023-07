L’Autorité palestinienne rejette les mesures d’aides du gouvernement israélien

L’Autorité Palestinienne a rejeté aujourd’hui les mesures prises par le gouvernement de l’État d’Israël pour sauver l’AP.

Le Premier ministre de l’Autorité palestinienne, Mohammad Shtayyeh, s’est engagé à poursuivre l’effort juridico-diplomatique contre Israël sur la scène internationale et a rejeté la demande du gouvernement israélien d’arrêter les paiements effectués par l’AP aux familles des terroristes palestiniens tués ou emprisonnés lors d’attentats contre des israéliens.

Mohammad Shtayyeh, qui s’exprimait lors de la réunion hebdomadaire du cabinet de l’AP à Ramallah, a affirmé que « le gouvernement israélien a pris des décisions concernant l’Autorité palestinienne sous prétexte qu’il veut faire des gestes aux palestiniens. Au nom du gouvernement palestinien, nous disons que ce qui est exigé d’Israël, c’est de mettre fin à son agression contre notre peuple, les meurtres, les colonies et le piratage de notre argent ».

Mohammad Shtayyeh et d’autres responsables palestiniens ont dénoncé la politique d’Israël consistant à saisir les fonds qu’il collecte au nom des Palestiniens comme un acte de « piraterie » et de « vol« .

Il a également déclaré que les paiements aux familles des « martyrs » et aux prisonniers de sécurité se poursuivraient.

Le Cabinet de sécurité israélien a décidé hier qu’Israël prendrait des mesures pour empêcher l’effondrement de l’AP, tout en demandant aux dirigeants palestiniens de cesser leurs activités contre Israël sur la scène juridico-diplomatique internationale, de mettre fin à l’incitation à la haine contre l’État hébreu dans les médias et dans son système éducatif et de cesser les paiements aux familles des terroristes et des constructions illégales dans la zone C.

Eliran COHEN pour Israel Actualités