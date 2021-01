Après la grace du Président Americain de l’espion Israelien et d’avoir purgé plus de 30 ans de Prison, Jonathan Pollard a quitté les Etats Unis pour Israel.

Le Premier Ministre Benjamin Netanyahu a accueilli Jonathan Pollard et son épouse au pied de l’ avion, lui a donné une carte d’ identité Israélienne et a déclaré: « Maintenant, vous pouvez recommencer votre vie, avec liberté et bonheur. Maintenant tu es à la maison! » Pollard dit: »Je suis ému d’ être enfin à la maison. Personne n’ est plus fier de ce pays ou de son chef que nous. Nous espérons devenir des citoyens productifs dès que possible ».