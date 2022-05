Le premier ministre palestinien, Mohammad Chtayyeh, démissionne

Selon des sources palestiniennes, Mohammad Chtayyeh, le premier ministre palestinien, va présenter sa démission dans quelques heures. Cette démission devrait être acceptée par le président de l’autorité palestinienne, Mahmoud Abbas.

La démission de Mohammad Chtayyeh est dû notamment à la mauvaise performance du gouvernement palestinien et sa part de responsabilité dans la défaite du Fatah, lors des élections au conseil des étudiants de l’université de Bir Zeit qui a eu lieu ce mois-ci. Ses désaccords au sein du gouvernement avec le ministre des Finances, Shukri Bishara ont accéléré sa démission.

Nommé en 2019 par Mahmoud Abbas, Mohammad Chtayyeh était un fidèle du mouvement Fatah. Il est un défenseur farouche de la solution à deux états et il a participé aux négociations de paix israélo-palestiniennes sous l’égide des États-Unis en 1991 et entre 2013 et 2014.