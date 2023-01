L’institut Yad Vashem dévoile aujourd’hui l’exposition « Le livre des noms » au siège des Nations Unis à New York

L’institut international de la mémoire pour la Shoah, Yad Vashem s’apprête à dévoiler aujourd’hui une exposition au siège des Nations Unies à New York intitulée « Le Livre des noms »

Cette exposition massive présente les noms classés par ordre alphabétique de 4,8 millions de victimes de l’Holocauste dont l’identité est connue de Yad Vashem. Le livre des noms mesure 26,45 pieds (8 mètres) de long, 6,56 pieds (2 mètres) de haut et 3,3 pieds (un mètre) de large. Il se termine par des pages vides en commémoration de 1,2 million de victimes juives qui restent non identifiées.

« Nous recherchons des archives dans le monde entier et avons des moyens incroyablement ingénieux pour enregistrer les noms des victimes. Nous savons que nous ne pourrons jamais récupérer tous les noms, mais nous nous efforçons de le faire. Lorsque les nazis ont tenté de priver les Juifs de tout sens et de toute ressemblance avec l’être humain, et de mettre des numéros sur leurs bras au lieu de noms avant de les assassiner, nous avons pensé qu’il était de notre devoir de donner à chacun d’eux un nom, un visage et une histoire« , a déclaré Dani Dayan, président de Yad Vashem au site américain Jewish News Syndicate.

L’exposition « Le Livre des noms » inclut également les dates de naissance, les villes natales, les circonstances et les lieux de décès des victimes.

Cette exposition fait partie du Programme de sensibilisation des Nations Unies sur l’Holocauste. L’événement d’ouverture aura lieu jeudi après-midi, en présence du secrétaire général António Guterres, de Dani Dayan et de l’ambassadeur d’Israël auprès de l’ONU Gilad Erdan.

L’exposition comprendra également un clip vidéo soulignant l’importance de se souvenir des noms des victimes de la Shoah. Un panneau explicatif contiendra des informations sur l’Holocauste.

Cette exposition présente le deuxième exemplaire du Livre des noms. L’original est conservé au pavillon juif d’Auschwitz.

Eliran COHEN pour Israel Actualités